Англия

Менеджер рассказал о ситуации в команде перед дерби.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поведал о состоянии футболистов команды перед очным поединком против Эвертона.

Мы просто тренировались и проводили поединки внутри команды, но все еще может случиться и кто-то пропустит игру".

"На данный момент все готовы на воскресенье, но мы должны еще раз все проанализировать. Некоторые тренируются больше, некоторые тренируются меньше, большинство тренируются на всех занятиях, так что это хорошая новость, и в итоге у нас будет хорошая команда на поле", — сказал Клопп официальному сайту клуба.

Ранее немецкий специалист высказал свое мнение об игре своего бывшего подопечного хавбека Марио Гетце.