Германия

Специалист верит в потенциал своего бывшего подопечного.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал текущее положение дел своего бывшего подопечного Марио Гетце в дортмундской Боруссии, где они оба работали.

У футболиста истекает контракт со "шмелями" после текущего сезона и стороны, по всей видимости, не будут продлевать сотрудничество.

"Все знали, что контракт с Гетце истекает. Если им не удалось договориться за год — это признак того, что сотрудничество подходит к концу. Гетце нужен клуб, где он сможет стабильно играть, где у него появится ощущение того, что ему не нужно сворачивать горы в каждой игре. Вместо этого Гетце должен просто играть нормально и регулярно. Тогда, думаю, мы еще увидим прежнего Марио Гетце", — цитирует немца Goal.com со ссылкой на Sky Deutschland.

В Боруссии у него сильная конкуренция.Я считаю его исключительным игроком, а также исключительным человеком. Мне он очень нравится, желаю ему всего наилучшего

В нынешнем сезоне Гетце принял участие в 21 матче Боруссии во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей. В среднем, Гетце проводит на поле по 29 минут.