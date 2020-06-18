Англия

Испанский защитник травмировал связки голеностопного сустава в матче с Манчестер Сити.

Центральный защитник лондонского Арсенала Пабло Мари не сможет сыграть в текущем сезоне из-за травмы, которую он получил в поединке 28-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити (0:3). Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Испанский центрбек был вынужденно заменен на 24-й минуте на Давида Луиса и, по информации источника, Мари диагностировали серьезное повреждение связок голеностопного сустава. Возможно, футболисту потребуется операция.

Что касается Гранита Джаки, который покинул поле на 8-й минуте того же матча, то у него обнаружили проблемы с лодыжкой, однако швейцарец еще может помочь Арсеналу в текущей кампании. Роб Холдинг, в свою очередь, готовится к предстоящему поединку против Брайтона.

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