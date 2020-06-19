Англия

Тренер "красных дьяволов" высоко ценит французского хавбека.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в нынешнем сезоне сыграл всего восемь матчей из-за различных повреждений. Но теперь он восстановился и готов играть.

"Нынешняя кампания выдалась тяжелой для Поля, со множеством травм. Но я вижу, какой у него характер. Он готов играть снова и доказать, насколько хорошим игроком является", — цитирует Солскьяера Goal.

"Погба – один из лучших полузащитников мира, так что, надеюсь, мы увидим это как можно скорее. Мне нужно от Поля то же, что и от остальных – выкладываться по полной. Мы ожидаем, что Погба будет становиться все лучше и лучше и постепенно будет получать все больше игрового времени".

Юнайтед проведет ближайший матч уже сегодня, 19 июня, против Тоттенхэма. Игра начнется в 23:15 по киевскому времени.