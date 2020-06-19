Англия

Контракт бразильского защитника истекает в конце этого месяца.

Главный тренер Арсенала Микель Артета во время видеоконференции подтвердил, что Арсенал может расстаться с защитником Давидом Луисом, сообщил корреспондент ESPN Джеймс Олли. Причиной он назвал финансовый аспект.

"Мы не можем забывать о финансовой ситуации. То, как коронавирус повлиял на экономику и каждый клуб, не пройдет бесследно", — заявил Артета.

Вместе с тем, он заверил, что "будет защищать Давида Луиса всеми возможными способами".

В матче против Манчестер Сити (0:3) Луис допустил результативную ошибку, а позже заработал красную за фол последней надежды при счете 0:1 в начале второго тайма. Бразилец рискует получить трехматчевую дисквалификацию и в случае непродления контракта это будет его последний матч за "канониров".

Для еще одного центрбека Арсенала, арендованного у Фламенго Пабло Мари, сезон окончен из-за травмы.