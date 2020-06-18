Англия

Контракт защитника с "канонирами" истекает в конце месяца.

Бразильский защитник Арсенала Давид Луис провел кошмарный матч против Манчестер Сити: сначала допустил результативную ошибку в эпизоде с голом Рахима Стерлинга, а в начале второго тайма привез пенальти и получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Этот поединок может стать для Луиса последним за Арсенал. Из-за красной карточки он, скорее всего, будет дисквалифицирован на три матча и сможет сыграть не раньше, чем с Норвичем 1 июля. Однако дело в том, что контракт футболиста с клубом истекает 30 июня.

Стороны пока что не договорились о продлении договора. Давид Луис, комментируя игру, взял вину на себя, а также признался, что хочет остаться в Арсенале.

По информации The Athletic, год игры Давида Луиса за "канониров" обошелся клубу в 24 млн фунтов. Если Арсенал захочет его сохранить, то по предварительной договоренности, будет вынужден и дальше платить 10 млн фунтов зарплаты, а также несколько миллионов игроку и агентам в качестве бонуса.