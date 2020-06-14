Англия

Ливерпульский начал переговоры с бразильцем.

Защитник Эвертона Тиаго Силва может стать игроком Эвертона в летнее межсезонье, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

"Ириски" уже начали переговоры с бразильским центрбеком, который вскоре получит статус свободного агента. В подписании 35-летнего игрока также заинтересован Милан, но ливерпульский клуб имеет больше шансов в этой борьбе.

Предполагается, что определяющим фактором в этом трансфере станут хорошие отношения защитника с тренером Эвертона Карло Анчелотти.

В текущем сезоне Силва провел 30 поединков в футболке парижан, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Эвертон также заинтересован в подписании защитника Челси Курта Зума.