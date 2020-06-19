Англия

Ни "красные дьяволы", ни Барселона не говорили с Ансу о возможном переезде в Англию.

Несмотря на фантастические слухи о том, что Манчестер Юнайтед готов предложить 150 млн евро за вингера Барселоны Ансу Фати, с самим игроком никто не связывался, утверждает каталонское издание Mundo Deportivo.

Источники издания в окружении игрока объяснили, что никаких предложений у футболиста не было, а сам игрок сконцентрирован на игре за Барселону и не думает об уходе.

Сейчас клаусула Фати составляет 170 млн евро. Однако ожидается, что вскоре он заключит профессиональный контракт с Барселоной и отступные вырастут до 400 млн евро.

В текущем сезоне 17-летний Фати сыграл в 25 матчах за каталонцев во всех турнирах. На его счету шесть голов и один ассист.

Уже сегодня, 19 июня, Фати может провести свой очередной матч за "сине-гранатовых" – в рамках 30-го тура Ла Лиги Барселона сыграет с Севильей. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.