Англия

"Красные дьяволы" всерьез заинтересованы в молодом игроке.

Манчестер Юнайтед продолжает погоню за нападающим Барселоны Ансу Фати.

Английский клуб готов выложить за 17-летнего игрока 150 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times. Сумма отступных за игрока составляет 170 миллионов евро.

В текущем сезоне Ансу Фати отыграл 16 матчей в Примере: на его счету четыре гола и результативная передача.

Напомним, что ранее Барселона отклонила стомиллионное предложение Манчестер Юнайтед.