Англия 16 июня 2020, 15:25 Манчестер Юнайтед готов заплатить за Фати 150 миллионов евро "Красные дьяволы" всерьез заинтересованы в молодом игроке. Ансу Фати, getty images 16 июня 2020, 15:25 Манчестер Юнайтед продолжает погоню за нападающим Барселоны Ансу Фати. Английский клуб готов выложить за 17-летнего игрока 150 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times. Сумма отступных за игрока составляет 170 миллионов евро. В текущем сезоне Ансу Фати отыграл 16 матчей в Примере: на его счету четыре гола и результативная передача. Напомним, что ранее Барселона отклонила стомиллионное предложение Манчестер Юнайтед. Люди Оле-Гуннар Солскьяер Команды Манчестер Юнайтед Источники El Mundo Deportivo Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте