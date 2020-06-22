Англия

Представляем вашему вниманию рассказ о среднестатистическом дне испанского тренера в английском клубе.

Пеп Гвардиола работает во главе Манчестер Сити уже практически на протяжении четырех сезонов. До этого испанский тренер добился невероятных успехов с Барселоной и завоевал большое количество наград с Баварией на внутренней арене. С приходом на Этихад менеджер не только изменил игру команды, но и провел реорганизацию всего рабочего процесса в клубе. Football.ua публикует перевод главы из книги Лу Мартина и Пола Баллуса "Pep's City" об обычном дне работы испанца в английском клубе.

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Пеп Гвардиола как-то сказал: "Кто рано встает, тот делает свою страну непобедимой". Обычно он просыпается в 7:30. Рано? Зависит о того, с какой стороны посмотреть. Затем он целует своих близких, смотрит в небо, чтобы узнать пойдет дождь – чаще всего идет, – следит, как завтракают дети, прощается с ними, когда они идут в школу, убирает, читает газеты и отправляется с женой в одно из популярных кафе. После этого Пеп едет на работу. По дороге он слушает Ràdio Cataluña или RAC.

Он едет по Клейтон-лейн, внимательно следя за новостями, пока футбольная академия Сити еще просыпается. "Для меня Манчестер – это база Сити", – говорит Пеп. И вот он уже там. Отключается от радиоведущих Моники Террибас и Жорди Басте (с которыми хорошо знаком), приветствует Стейси, которая находится на ресепшене, и поднимается вверх, проходя 28 ступенек, разделяющих главный вход и унаследованный от Пеллегрини кабинет (оснащенный по вкусу самого Пепа).

Пеп предпочитает находиться в непосредственной близости со своей командой, и со времени его прихода офис Сити полностью перепроектировали. Кроме ремонта собственного кабинета, он также выделил офис для Аны Лейвы, секретарши Бегиристайна. Изменения коснулись и другой части офиса. Теперь Марк Бойшаса разместился в одном кабинете с Мануэлем Естиарте, а другие кабинеты создали отдельно для Карлеса Планшара, Микеля Артеты и Хавьера Манцисидора. Также расширили кабинет для аналитической службы, где помощники Пепа начинают работу еще до того, как он откроет дверь собственного кабинета. Так начинается день в офисе Сити.

Гвардиола впервые посетил тренировочную базу Сити в перерыве между матчами национальных сборных в марте 2016-го (Англия тогда обыграла сборную Германии). Второй раз произошел 3 июня (на следующий день на Этихаде выступали Coldplay). Мало кто обратил внимание на этот визит: Давид Кинтана, доверенное лицо Чики, и Амая Диас, своенравная наварка, которая на тот момент была секретаршей технического директора, – помогали Бегиристайну, Жоану Патси и Феррану Сориано подготовиться к десанту Пепа в Манчестер.

Двое из них прекратили свою работу в клубе. Амая "сбежала" в Санто-Доминго в поисках нового опыта, с шелковым шарфом, который Пеп подарил ей после прибытия. Теперь она снова живет в Манчестере. Давид Кинтана во второй половине сезона ушел в отпуск по болезни. В свое время он был основной опорой для новых футболистов и важным элементом в команде Гвардиолы.

В марте 2016-го Чики пришлось отправить его в Германию. "Отправляйся в Мюнхен, но никто об этом не должен узнать. У нас проблема с "немцем",– сказал Бегиристайн. Проблема заключалась в том, что в Мюнхене семья Гвардиолы жила в большом имении на Софиенштрассе, и необходимо было найти нечто подобное в Манчестере. После прилета в Мюнхен Давид встретился с Пепом во вьетнамском ресторане: на следующий день после того, как Бавария выбила Ювентус из Лиги чемпионов. Они общались в течение трех часов в присутствии Кристины Гвардиолы, детей, Хосе Марии Оробитга и его жены Нурии. Кроме всего прочего, он сделал подробный отчет о команде и структуре Манчестер Сити, однако вопрос жилья для Пепа оставался нерешенным.

– Что он тебе сказал? – спросил у него после прилета Чики.

– Честно говоря, в Манчестере нет того, что ему нужно.

Узнав ответ Пепа, Чики хотелось провалиться сквозь землю. Одним из главных условий Гвардиолы было жилье в центре города, этот пункт ставил под угрозу весь контракт.

Бегиристайн понимал, что решить этот вопрос очень трудно, но был уверен, что Кинтана сможет найти то, что нужно Пепу.

– Я сказал ему, что нам необходимо несколько месяцев для решения этой проблемы.

– Мы что-нибудь придумаем, – добавил Кинтана, чтобы как-то успокоить спортивного директора Сити.

На некоторое время семья Гвардиолы расположилась в съемной квартире на Динзгейт (центральный район Манчестера), до завершения строительных работ в доме, приобретенном рядом с Солфорд-Бридж. Они переехали с задержкой в два месяца от предварительного плана.

Ана Лейва присоединилась к команде Сити после того, как Амая ушла. Она не работает непосредственно с Пепом, но часто видится с ним в офисе и описывает его как скромного и внимательного к деталям человека: "На второй день он пришел и сказал мне: "Поскольку нас никто не представил, я сделаю это сам. Приятно познакомиться, я – Пеп Гвардиола". С тех пор он много шутил и вообще очень заботился обо мне".

Чистейшая правда. Как-то утром Пеп поинтересовался ее новой прической перед всеми сотрудниками. "Ана, ты подстриглась? Ты прекрасна! Вам так не кажется?" Все кивают. Она подрезала волосы и действительно потрясающе выглядела.

Пеп обычно заходит в свой офис раз в день, часто для того, чтобы поговорить с Мануэлем Естиарте об Английской футбольной ассоциации, о благотворительных акциях клуба или о каких-то мелких проблемы.

Нечасто увидишь, чтобы Пеп пошел в столовую, не поздоровавшись со всеми на своем пути. Он нередко ходит босиком, так комфортнее. Там он, как правило, встречает Сильвию Тремоледу, бывшую триатлонистку и спортивного диетолога, которая составляет меню для Сити. Сильвия одной из первых открывает помещения, ведь в 7:00 или в 7:30 она уже в спортзале. Пеп обычно сначала просит горячий шоколад, а затем возвращается в свой кабинет и остается там на некоторое время. Сегодня он делает определенные записи в блокноте и работает за ноутбуком. Спрашивает о Чики, который скоро должен вернуться из поездки.

Этим утром Пеп кажется расслабленным. Следующая игра не тяжелая, и он успел к ней подготовиться. "Легко узнать, напряжен ли Пеп: достаточно посмотреть, шутит ли он так же, как обычно. Это видно сразу,– считают в академии, – но очевидно, что он душевный и приятный".

Находясь в офисе, Гвардиола разговаривает по телефону со своим старым товарищем Давидом Торрасом, руководителем отдела коммуникации в Жироне. Во время разговора они смеются. Как только в кабинет с докладом о будущем сопернике входит Карлес Планшар, разговор прекращается. Карлес и Пеп хорошо понимают друг друга, некоторые их комментарии можно услышать из кабинета, нечто вроде "... как создать преимущество внутри". Они быстро приходят к общему мнению в "диагнозе" относительно игры соперника. "На этой неделе нет необходимости в детальном анализе, это легко предсказуемая команда, никаких сюрпризов не ожидается", – убежден глава аналитической службы Сити.

После этого у Пепа запланирована встреча с медицинской службой. Нужно понять, следует ли оперировать колено одного из игроков. Футболист мог играть, но это означало бы слишком большую нагрузку и, скорее всего, он поехал бы на чемпионат мира не в лучшем состоянии. Шли дискуссии. Прошлой ночью тренер позвонил врачу Кугату, специалисту по травмам колена; сегодня он обсуждал это с Лоренцо Буэнавентурой, тренером по физической подготовке, во время ежедневной прогулки по базе. "Игрок хочет усидеть на двух стульях. Просит о невероятных вещах. Он спросил меня, сравнивали ли мы нынешние рентгенограммы с теми, которые делали в начале сезона", – говорит один из врачей медицинской службы. "Я не имел никакого понятия о том, что рентгенограммы желательно сравнивать. Лорен Буэнавентура однажды сказал мне об этом, и это прозвучало резонно", – шутит Пеп. Он понимает, что игрок не может пропустить чемпионат мира, не стоит рисковать. Он поговорит с ним, они решат проблему.

Перед тренировкой тренерский штаб собирается в кабинете Пепа за большим столом. Мануэль, пользуясь случаем, оставляет несколько футболок, на которых должны расписаться для Фонда Йохана Кройфа, который Эстиарте сам и возглавляет. El Señor интересуется, все ли футболисты уже прибыли. Отсутствует только Туре. Это странно! Как всегда, первыми добрались Фернандиньо, Гюндоган и Браим Диас – они очень пунктуальны. Давид Сильва и Кун Агуэро относятся к этому спокойнее. Последним, как всегда, появляется Менди – с белоснежной улыбкой, разговаривая по телефону и приветствуя всех на своем пути. Стоунз будет тренироваться отдельно. На этом совещание заканчивается, последним выходит Гвардиола.

Безумный ритм. Игроки поднимаются и спускаются по лестнице из спортзала на завтрак, после завтрака – на взвешивание. Пеп получает отчет о весе каждого игрока. Не превышать весовые ограничения – священная задача. Никто не может нарушать допустимые нормы, установленные диетологом, в зависимости от роста и мышечной массы. Пеп этого не прощает.

Между тем в общем зале журналисты официального клубного телеканала City TV делают последние приготовления для съемок одного промо с Гюндоганом. В это время заходит Чики и наталкивается на Сориано, который одновременно говорит по телефону и что-то печатает на планшете. У дверей своего кабинета Пеп о чем-то шутит с Микелем Артетой, вторым тренером Сити, и видит, как по лестнице к ним доброжелательно поднимается Чики.

– Ночью приезжает Жоан, – говорит спортивный директор. – Поужинаем? Нам следует поговорить.

– Нет, сегодня я не могу, иду в театр с Кристиной и детьми. Это необходимо? Мне отменить театр? Они меня убьют!

– Нет, успокойся, мы можем встретиться завтра.

– Хорошо, за завтраком. Сделаешь мне услугу!

– Мы позавтракаем, не волнуйся. Я расскажу все позже, – сказал Чики напоследок.

– Хорошо.

Сити берется за работу, начиная тренировочный день с небольшой нагрузки: у Манцисидора будет больше времени для тренировки с вратарями, Микель сможет отработать индивидуальные движения с Сане и Стерлингом, Пеп и Доменек Торрент уделят внимание контролю мяча после того, как Лорен и его команда проведут несколько коротких, но интенсивных упражнений, которые должны поддерживать игроков в тонусе, не перегружая их. График ожидается сложный.

Как и всегда, на тренировке присутствуют физиотерапевты, врачи, помощники, технический персонал, а также Мануэль и Чики. Обычно тренируются в субботу или воскресенье, и в эти дни Пеп приезжает рано, порой в сопровождении сына Мариуса. Гвардиола принимает гостей только через несколько дней после матчей, и если Сити побеждает, он бывает крайне дружелюбным. В этом году, например, к нему приехал тренер сборной Шотландии по регби Грегор Таунсенд: ему изначально отвели десять минут, но встреча затянулась на час.

Пеп спускается из офиса на поле во время всех тренировок: несмотря на дождь (не совсем редкое явление), снег (несколько раз в этом году), солнце или полную непогоду. В конце сезона-2017/2018 погода улучшилась, впрочем, зимой играть было очень трудно: часто матчи проходили при температуре до -13 градусов с сильными порывами ветра. Но несмотря на погодные условия, Сити идет к победам.

Никто из подопечных Гвардиолы не стоит в тени. Для него важен не только костяк команды, но и ее основа. Рисунок игры команды не изменится, если какой-то футболист основы останется в запасе. По мнению Пепа, поддержка игроков запаса также входит в его обязанности: "Тем, кто не играют, нужна еще большая опека". Сегодня по дороге на работу его внимание привлекло то, что происходило на соседнем футбольном поле. Он подошел и поинтересовался: как оказалось, это команда людей с ограниченными возможностями. Позже он собирает своих футболистов в круг и произносит памятную речь: "Сейчас мы пойдем и посмотрим на этих ребят, они достойны восхищения. И давайте ценить то, насколько нам повезло". Как позже объяснили игроки: "Пеп учит нас не только играть в футбол, но и старается прививать нам ценности. Однажды мы плакали по углам раздевалке ...", – говорит один из них, вспоминая один из визитов директора организации Open Arms Оскара Армса, который занимается спасением мигрантов в Средиземноморье.

В раздевалках Сити нет углов – они овальной формы. Пеп потребовал такой дизайн, чтобы игроки не делились на группы, лучше ладили и видели лица друг друга. Он хотел убрать углы, так и произошло. Таким образом общение стало более гибким и каждый мог шутить публично.

Также в стене зала Пеп разместил строки поэта Тони Уолша :"Некоторые из нас здесь родились, некоторые из нас сюда пришли, но все мы называем это место домом". С таким девизом команда готовится к матчам в зоне, в которую тренер ни за что не сунется. "Это священное место для команды", – объясняет он.

Когда Пеп разговаривает с игроками, он делает это в маленьком амфитеатре, построенном на втором этаже рядом со столовой.

Тренировка завершена. Буэнавентура и врач команды изучают данные, полученные прибором, фиксируют изменения в организме игроков. Далее по расписанию массаж. Когда все собираются, из раздевалки часто раздается смех – главной мишенью острот обычно становится Бернарду Силва. Пеп принимает душ, переодевается и звонит жене, а в это время клубная база готовится к обеду.

Обеденное время разделено на три слота. Первый слот выделяют для административного персонала в 11:30. Игроки едят после завершения тренировок, поэтому персонал обедает раньше. Работники кухни должны иметь время, чтобы все убрать и приготовить еду футболистам. Меню для команды составляет Сильвия Тремоледа. Затем присоединяется тренерский штаб вместе с Пепом, который сегодня прибыл рано утром. Наконец появляются Мануэль и Чики. Последний всегда ест поздно (если вообще ест).

Бывает Гвардиола выходит из офиса так поздно, что повара уже убирают еду, кастрюли и сковородки. "Такое случалось не раз и не два, а довольно часто. Ты умираешь от стыда, конечно, и предлагаешь что-то приготовить, подогреть что-нибудь. Он всегда отшучивается вроде: "Да все с вами понятно, я здесь лишний. Ноль без палочки". Если он очень голоден, мы быстро решаем проблему: он перекусит что-нибудь или скажет, что будет есть дома", – говорит Хорхе Гутьеррес, один из поваров.

Со своими помощниками Пеп всегда обменивается мыслями о качестве тренировок, допущенных ошибках или воплощенных идеях, анализируются и тактические вопросы (как реализованы голевые моменты, кто лучше понял требования). Они говорят, и в какой-то момент их становится невозможно разобрать: если вы не в теме, даже не пытайтесь. Именно в таких разговорах можно узнать, что Пеп с первых минут реализовывал на практике то, что он вычитал в книге об Олл Блэкс, новозеландской сборной по регби: "Мне не нужны послушные игроки, я хочу лидеров на поле». Истинная правда.

"Пеп любит, когда люди, которые его окружают, обсуждают причины, спорят и так далее. Затем он совершает то, что считает нужным. Но без споров не обойтись,– объясняет Чики. – Лучшее в Пепе – это то, что он лучший".

Чики называет своего друга "Зверем" со времен, когда они вместе играли за Барселону.

Когда у него меньше вопросов для обсуждения и больше заметок или вещей, которые можно просмотреть на компьютере, Пеп обедает в офисе сам. Нередко это просто омлет, что-то скромное. Когда он завершает трапезу, как правило, просит стакан горячей воды. Кто-то сказал ему, что это хорошо для пищеварения. Обычно, если в дни перед игрой накопилось много работы или когда очень холодно, он закрывается, включает музыку, зажигает свечу с запахом ладана. Игроки к тому моменту уже давно уходят. Сотрудники продолжают работать (готовят материалы, составляют отчеты о командах – будущих соперниках Сити). Понемногу все начинают расходиться, приближается пять часов вечера. Пеп продолжает работать в своем кабинете под запахи ладана и звуки Oasis, Manel или Карлы Бруни.

Его кабинет окрашен в белый цвет, что позволяет делать запии. Есть картина с мультфильмом Ноэла Галлахера и строфа из его песни "Rock'n 'Roll Star".

Сегодня на небе ни облачка, и свет проникает сквозь большое окно. Солнечных дней в Манчестере бывает не так много. Согласно подсчетам MetOffice, самый солнечный город в Великобритании – это Брайтон (188 дней), в Манчестере – 141 день. В общем подсчете это 28-е место в Великобритании по этому показателю, ниже разместились Ньюкасл, Шеффилд, Абердин и Лондон.

"Ты говорил мне, что дождь здесь бывает не так часто", – сказал Пеп по телефону Жоану Патси 14 сентября 2016 года. Это был первый сезон Пепа в Манчестере, и Жоан рассмеялся.

Матч против менхенгладбахской Боруссии перенесли накануне вечером после сильного шторма, который случился за час до начала первого матча Лиги чемпионов. Было плохо, город превратился в настоящую лагуну. Дождь продолжался 70 минут, что равняется месячной норме осадков. Семьдесят ужасных минут. Многие улицы полностью затопило, порождая хаос; молния ударила в трансформатор, в связи с чем остановилась электричка. Большая часть фанатов не смогла добраться на Этихад. Власти остановили матч, согласовав это решение с Естиарте. Дренажная система сохранила газон поля в хорошем состоянии, мяч подпрыгивал (невероятно!), но на трибунах было пусто. "Мы играем для людей, и если их нет, то для кого мы играем? Вероятно, матча сегодня не будет", – сказал Гвардиола.

Немцы не соглашались, ведь их фанаты были на стадионе, в целях безопасности они прибыли рано, но, в конце концов, эту встречу так и не провели. Пока журналисты находились в зале для прессы, УЕФА объявил о том, что матч сыграют на следующий день.

Пеп – большой поклонник игры в гольф, и это не секрет. Находясь в Манчестере, он высоко оценил качество английских полей для гольфа и считает их удивительно красивыми. Однажды он приобрел симулятор, который установили на базе Сити. Но, честно говоря, использовал его там только три раза за сезон.

Несколько клюшек для гольфа можно найти и в его кабинете. Кроме того, там есть два компьютера, карандаши, много бумаги ... А над его рабочим столом возвышается статуэтка Кройфа, предоставленная Фондом Йоханна Кройфа.

Недельный рабочий план вывешен на стене, слева от его стула – как доказательство того, что подготовка к матчу тщательно спланирована. Наряду с этим планом он написал черным маркером одну из цитат Марсело Бьелсы о неудачах:

"В те моменты моей жизни, когда меня преследовали неудачи, я становился лучше; в те моменты моей жизни, когда приходил успех, я менялся в худшую сторону. Успех искажает, вводит в заблуждение, делает нас хуже, помогает нам влюбиться в себя; неудача противоположна, она является частью развития, делает нас крепкими, приближает к нашим принципам, делает цельными. Мне нравилось быть просто любителем, и я чувствовал себя счастливым, когда еще больше влюблялся в свою работу. Я очень люблю футбол за тактику, столкновения, мяч, непредсказуемость. И презираю все, что происходит вокруг него. Говоря конкретнее, я знаю, что радость победы длится пять минут, затем возникает огромный вакуум и неописуемое одиночество.

Не позволяйте неудачам разрушить вашу самооценку. Когда вы побеждаете, всеобщее восхищение сбивает с толку, подталкивает к высокомерию, излишней горячности. Когда вы проигрываете, происходит обратное. Важно достойно распоряжаться всеми ресурсами, которыми вы владеете".

Сегодня Пеп выезжает около шести за рулем своего черного Мерседеса. Это его четвертая машина в Манчестере. "Он не очень хорошо водит, подобное уже случалось в Барселоне", – рассказывает приближенный к тренеру Сити человек. В Манчестере он начал с того, что разбил боковые стекла, затем отправил свой Рендж Ровер в мастерскую из-за ошибки при заправке горючим и завершил тем, что уничтожил серебристый Бентли.

Сегодня вечером он собирается посетить мюзикл "Шрек" вместе с женой и детьми. В театр они добираются пешком и говорят о большом количестве бездомных в городе. Он до сих пор не может этого понять. Вечер в кругу семьи прошел очень хорошо, и в офисе был тихий день. Сегодня Пеп точно всем доволен.

Примечание. В этой реконструкции дня мы запечатлели среднестатистический день Пепа. Мы спрашивали разрешение на публикацию этого материала; все, что описано здесь, происходило на самом деле.

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