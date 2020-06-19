Англия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч АПЛ.

Оле-Гуннар Солскьяер не доверил место Полю Погба в стартовом составе, в центре у гостей сыграют Фернандеш, Мактоминей и Фред.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Дэвис — Уинкс, Сиссоко — Сон, Ламела, Бергвейн — Кейн

Запасные: Гаццанига, Алдервейрельд, Вертонген, Ло Чельсо, Сессеньон, Ндомбеле, Жедсон Фернандеш, Скипп, Уайт

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Мактоминей — Джеймс, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль

Запасные: Ромеро, Байли, Уильямс, Погба, Мата, Лингард, Матич, Игало, Гринвуд

Начало поединка — в 22:15 по киевскому времени. Следить и комментировать события этой встречи вы можете на Football.ua.