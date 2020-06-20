Англия

Ливерпульский клуб хочет подписать молодого француза.

Защитник ПСЖ Колин Дагба попал в сферу интересов Эвертона, информирует портал Le 10 Sport.

"Ириски" следят за молодым фулбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. В приобретении 21-летнего игрока заинтересован лично главный тренер ливерпульского клуба Карло Анчелотти.

Дагба присоединился к ПСЖ в 2016 году из Булони. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 15 поединков в футболке "сине-красных", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Эвертон готов предложить 40 млн евро за полузащитника Наполи Аллана.