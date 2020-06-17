"Ириски" готовы увеличить предложение по хавбеку Наполи.
Аллан, Getty Images
17 июня 2020, 20:12
Эвертон продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Наполи Аллана в летнее межсезонье.
Как сообщает издание Corriere dello Sport, ливерпульский клуб готов предложить около 40 миллионов евро за натурализованного итальянца. В приобретении центрального хавбека заинтересован главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти, который работал с ним в неаполитанском клубе.
Действующий контракт Аллана с Наполи рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 25 поединков в футболке "адзурри", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Эвертон близок к подписанию защитника ПСЖ Тиаго Силвы.