Англия

"Ириски" готовы увеличить предложение по хавбеку Наполи.

Эвертон продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Наполи Аллана в летнее межсезонье.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, ливерпульский клуб готов предложить около 40 миллионов евро за натурализованного итальянца. В приобретении центрального хавбека заинтересован главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти, который работал с ним в неаполитанском клубе.

Действующий контракт Аллана с Наполи рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 25 поединков в футболке "адзурри", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Эвертон близок к подписанию защитника ПСЖ Тиаго Силвы.