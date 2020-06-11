Англия

Защитник может покинуть стан "синих" в межсезонье.

Центральный защитник Челси Курт Зума может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Express.

По данным источника, в услугах французского футболиста заинтересованы Эвертон и Тоттенхэм. Отметим, что за "ирисок" игрок ранее выступал на правах аренды.

Стоимость центрбека оценивается в 20 миллионов евро. В текущем сезоне Зума сыграл 33 поединка во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее защитник рассказал о сотрудничестве и конфликтах с нынешним менеджером Тоттенхэма Жозе Моуриньо.