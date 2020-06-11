Защитник может покинуть стан "синих" в межсезонье.
Курт Зума, getty images
11 июня 2020, 19:51
Центральный защитник Челси Курт Зума может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Express.
По данным источника, в услугах французского футболиста заинтересованы Эвертон и Тоттенхэм. Отметим, что за "ирисок" игрок ранее выступал на правах аренды.
Стоимость центрбека оценивается в 20 миллионов евро. В текущем сезоне Зума сыграл 33 поединка во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Ранее защитник рассказал о сотрудничестве и конфликтах с нынешним менеджером Тоттенхэма Жозе Моуриньо.