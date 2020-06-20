Англия

Португалец прокомментировал результат первого поединка после паузы.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо поделился своим мнением о ничьей с Манчестер Юнайтед (1:1) в матче 30-го тура АПЛ.

"Я недоволен одним пенальти и вторым. Я недоволен VAR. Арбитр может ошибиться, но VAR должен помогать в его работе.

Мы знали, что в этом сезоне Манчестер Юнайтед получал много возможностей для пробития пенальти, поэтому все в штрафной площадке было опасно. Мы должны были действовать очень аккуратно. Я очень недоволен двумя решениями арбитра.

Мне нравится отдача команды, организация, контроль и следование плану. Мы показали ту игру, которая не нравится Манчестер Юнайтед, и я этим очень доволен. Плохо, что у нас не было достаточно игроков на скамейке, чтобы усилить игру. В конце поединка они стали больше доминировать, а мы устали и не могли эффективно прессинговать", – рассказал Моуриньо в интервью Sky Sports.

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