Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки на игру чемпионата Англии.

Ливерпуль после выхода с карантина первым делом сразится с одним из злейших врагов — Эвертоном. Компания Parimatch отдает предпочтение "красным".

Так, на победу Ливерпуля коэффициент составляет 1,57, а вероятность успеха Эвертона оценивается показателем 5,7. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,4.

Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут поставить на тотал меньше (1,5). Вероятность данного события оценивается в показатель 4,4.

Напомним, матч Эвертон — Ливерпуль состоится в воскресенье, 21 июня. Начало поединка — в 21:00 по киевскому времени.