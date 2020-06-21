Англия

Football.ua анонсирует матч 30-го тура чемпионата Англии между Астон Виллой и Челси.

В своем первом матче после возобновления Премьер-лиги Челси сыграет на выезде против Астон Виллы.

Астон Вилла — Челси

21 июня, 18:30, Вилла Парк, Бирмингем. Арбитр встречи – Пол Тирни

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Челси постарается укрепить свое лидерство в борьбе за четвертую строчку в выездном матче против Астон Виллы.

На данный момент "синие" занимают четвертое место в турнирной таблице и имеют шанс оторваться от идущего на пятой позиции Манчестер Юнайтед на пять очков, в то же время сократив отставание от третьего Лестера до трех пунктов.

Тем не менее, легкой прогулки в игре против "вилланов" команде Фрэнка Лэмпарда ждать не стоит. Вилла ведет борьбу за выживание и уже успела провести один матч после возобновления чемпионата, отобрав очки у крепкого Шеффилд Юнайтед, пусть и не без скандального судейского решения.

Перед перерывом Челси находился в неплохой форме. Несмотря на разгромное поражение от Баварии в Лиге чемпионов, "пенсионеры" выиграли два из последних трех матчей чемпионата, обыграв Тоттенхэм и Эвертон, а также выбили Ливерпуль из Кубка Англии.

В составе "синих" свой первый матч в сезоне готов провести полузащитник Рубен Лофтус-Чик, который из-за серьезной травмы не играл за первую команду более года. Кроме того за время паузы восстановились вингер Кристиан Пулисик, полузащитник Н'Голо Канте и нападающий Тэмми Абрахам. Тем не менее, против Астон Виллы из-за мышечной травмы не сыграет защитник Фикайо Томори, вингер Каллум Хадсон-Одои, восстановившийся от травмы, пока не набрал игровые кондиции, а полузащитник Жоржиньо отбывает дисквалификацию.

В составе Астон Виллы не сыграет арендованный у Челси полузащитник Данни Дринкуотер, а также травмированные Бьорн Энгельс, Уэсли и Том Хитон. Тем не менее, к тренировкам вернулся Фредерик Гильбер, а Джон Макгинн восстановился после перелома лодыжки и уже даже сыграл против Шеффилд Юнайтед.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Том Хитон, Бьорн Энгельс, Уэсли, Данни Дринкуотер – Фикайо Томори, Каллум Хадсон-Одои, Жоржиньо (дисквалификация)

Под вопросом: Фредерик Гильбер — ...

Интересные факты:

Астон Вилла проиграла девять из последних 10 матчей Премьер-лиги против Челси, добыв при этом одну домашнюю победу в марте 2014-го года;

Челси выиграл последние пять матчей против Астон Виллы в Премьер-лиге;

Это будет 50-я встреча между двумя клубами в Премьер-лиге: 25 побед Челси, 12 ничьих, 12 побед Астон Виллы;

Астон Вилла набрала только два очка в 21 матче против ТОП-6 клубов Премьер-лиги с тех пор, как обыграла Тоттенхэм на выезде в апреле 2015-го года;

Челси не выиграл ни одного из четырех выездных матчей Премьер-лиги в 2020-м году (три ничьи, одно поражение), выиграв семь из девяти до этого;

"Синие" не побеждали за пределами Лондона в Премьер-лиге с тех пор, как обыграли Уотфорд 2-го ноября;

В качестве футболиста Фрэнк Лэмпард выиграл лишь четыре из 16 визитов на Вилла Парк в Премьер-лиге. Он оформил дубль в своем последнем матче за "синих" на этом стадионе, став лучшим бомбардиром в истории Челси;

Оливье Жиру забил восемь голов в последних шести матчах против Астон Виллы.