Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

Вулверхэмптон одержал выездную победу над Вест Хэмом со счетом 2:0 в матче 30-го тура АПЛ. Голами в составе "волков" отличились Рауль Хименес и Педру Нету.

Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко провел на поле около десяти минут, но отличиться результативными действиями ему не удалось.



Вест Хэм — Вулверхэмптон 0:2

Гол: Хименес, 73, Нету, 84.

Вест Хэм: Фабьянски — Нгакия (Фредерикс, 81), Райс, Диоп, Крессуэлл — Нобл, Соучек — Антонио, Форналс (Ярмоленко, 81), Андерсон (Лансини, 67) — Боуэн.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Сейсс, Коуди, Боли — Доэрти, Дендонкер (Траоре, 64), Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 90) — Хименес (Гиббс-Уайт, 90+2), Жота (Нету, 64).

Предупреждения: Антонио — Моутиньо.