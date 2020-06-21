Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Борнмут – Кристал Пэлас, Getty Images
21 июня 2020, 09:16
Кристал Пэлас одолел на выезде Борнмут со счетом 2:0 в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Голами в составе лондонского клуба отличились Лука Миливоевич и Джордан Айю.
Борнмут – Кристал Пэлас 0:2
Голы: Миливоевич, 12, Дж. Айю, 23
Борнмут: Рэмсдейл, Стэйси, Смит, Аке, С.Кук, Лерма, Брукс (Станислас, 61), Л.Кук, Уилсон (Данджума, 46), Уилсон, Кинг (Соланке, 49)
Кристал Пэлас: Гуаита, Кэхилл, Дэнн, ван Анхолт, Уорд, Миливоевич (Маккарти, 65), Макартур (Ридевалд, 89), Куяте, Заа, Бентеке (Таунсенд, 76), Айю
Предупреждения: Айю, Смит, С.Кук, Уорд, Л.Кук.