Англия

Защитник рассказал о целях команды на остаток сезона.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказал свое мнение о задачах команды на заключительную часть сезона в АПЛ.

"Мы еще не выиграли титул. Мы еще ничего не выиграли. Но цель состоит в том, чтобы начать следующий сезон таким же образом".

"Мы можем быть командой, которая может продолжать прогрессировать. У нас есть игроки, которые могут прогрессировать и делать большие шаги в своем развитии. Победа в лиге была бы большим опытом, который мог бы вывести нас на следующий уровень".

"Мы можем достичь этого в первую очередь в этом сезоне, а затем посмотрим, что может произойти в следующем сезоне. Если мы выиграем титул, мы постараемся сохранить его. Это то, к чему мы стремимся, но все знают, как трудно это сделать, особенно в Англии", — сказал ван Дейк Daily Mail.

Ранее форвард Эвертона Ришарлисон заявил, что ван Дейк не является лучшим защитником в мире.