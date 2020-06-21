Английские клубы хотят подписать ивуарийца.
Франк Кессье, Getty Images
21 июня 2020, 13:07
Полузащитник Милана Франк Кессье попал в сферу интересов Эвертона и Ньюкасла, сообщает издание Tuttosport.
"Ириски" и "сороки" намерены укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытаются подписать ивуарийского хавбека. Руководство итальянского клуба готово отпустить своего игрока за сумму около 13 млн евро.
Действующий контракт полузащитника с Миланом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 26 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Эвертон и Ньюкасл хотят подписать нападающего Лацио Чиро Иммобиле.