Англия

Английские клубы хотят подписать ивуарийца.

Полузащитник Милана Франк Кессье попал в сферу интересов Эвертона и Ньюкасла, сообщает издание Tuttosport.

"Ириски" и "сороки" намерены укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытаются подписать ивуарийского хавбека. Руководство итальянского клуба готово отпустить своего игрока за сумму около 13 млн евро.

Действующий контракт полузащитника с Миланом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 26 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Эвертон и Ньюкасл хотят подписать нападающего Лацио Чиро Иммобиле.