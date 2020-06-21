Англия

Игрок поведал в важности менеджера для нынешней команды.

Защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд рассказал о работе с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

"Надо вспомнить, где был клуб, когда пришел Клопп, на каком уровне были игроки. Не важно, привел он нас из других команд или из академии, он сделал все потрясающе".

"Он сумел изменить весь клуб, превратить всех из сомневающихся в верующих, заставить всех думать одинаково, верить одинаково и иметь одинаковые мечты".

"Он просто воплощает в себе весь клуб. Даже не будучи из города, страны и будучи местным, он просто общается с клубом на одном языке. Он делает это с каждым человеком — болельщиками, персоналом и игроками", — сказал игрок BBC Radio 5 Live.

Ранее защитник "красных" Вирджил ван Дейк рассказал о целях на финальным этап сезона.