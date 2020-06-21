Англия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок АПЛ.

Юрген Клопп оставил Мохамеда Салаха в запасе в мерсисайдском дерби. Его место в основе займет Такуми Минамино.

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Холгейт, Майкл Кин, Динь — Ивоби, Гомеш, Дэвис, Гордон — Ришарлисон, Калверт-Льюин

Запасные: Стекеленбург, Виргинья, Бейнс, Мартина, Брантвейт, Сигурдссон, Банинджим, Бернард, Мозе Кин

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Милнер — Кейта, Фабиньо, Хендерсон — Минамино, Фирмино, Минамино

Запасные: Адриан, Ловрен, Гомес, Уильямс, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Эллиотт, Салах, Ориги

Напомним, матч Эвертон — Ливерпуль состоится в воскресенье, 21 июня. Начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.