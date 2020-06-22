Англия

Football.ua анонсирует матч 30-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Бернли.

Коллектив Пепа Гвардиолы на своем поле примет подопечных Шона Дайча.

Манчестер Сити – Бернли

22 июня, 22:00, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Андре Марринер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Манчестер Сити достаточно успешно начал рестарт сезона в Премьер-лиге и дома разобрался с Арсеналом (3:0). Конечно, этот матч заслуживает отдельного внимания и, в частности, к персоне Давида Луиса.

33-летний футболист своим выходом на замену "сделал" игру: привез гол, заработал пенальти для соперника и удаление. Критиковать бразильца можно сколько угодно, но давайте не будем – за это уже он вполне получил от английских СМИ и собственных болельщиков.

Трудно объективно оценить форму Манчестер Сити, ведь, по сути, из-за игры Давида Луиса для "горожан" поединок оказался "проходным".

Что касается Бернли, то подопечные Шона Дайча еще не сыграли ни одного матча после рестарта. Игра против Сити станет первой для них с момента возобновления. В какой форме "бордовые" – увидим непосредственно в понедельник вечером.

По версии букмекеров, фаворитом встречи являются "горожане". В целом, никого не удивишь таким прогнозом. Напомним, что матч первого круга завершился победой Манчестер Сити – 4:1.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: … — Барнс

Под вопросом: Гарсия – Вуд, Гудмундссон

Интересные факты:

Манчестер Сити выиграл 29 из последних 34 домашних встреч в Премьер-лиге.

"Горожане" забивают как минимум четыре гола в последних трех домашних встречах против Бернли во всех турнирах.

Манчестер Сити выиграл 8 из последних 9 игр против Бернли во всех турнирах.

"Горожане" забивают минимум два гола в последних шести домашних играх в АПЛ.

В последних семи встречах в АПЛ Бернли не проигрывал.