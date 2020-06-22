Football.ua анонсирует матч 30-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Сити и Бернли.
Манчестер Сити - Бернли, Getty Images
22 июня 2020, 08:15
Коллектив Пепа Гвардиолы на своем поле примет подопечных Шона Дайча.
Манчестер Сити – Бернли
22 июня, 22:00, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Андре Марринер
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Манчестер Сити достаточно успешно начал рестарт сезона в Премьер-лиге и дома разобрался с Арсеналом (3:0). Конечно, этот матч заслуживает отдельного внимания и, в частности, к персоне Давида Луиса.
33-летний футболист своим выходом на замену "сделал" игру: привез гол, заработал пенальти для соперника и удаление. Критиковать бразильца можно сколько угодно, но давайте не будем – за это уже он вполне получил от английских СМИ и собственных болельщиков.
Трудно объективно оценить форму Манчестер Сити, ведь, по сути, из-за игры Давида Луиса для "горожан" поединок оказался "проходным".
Что касается Бернли, то подопечные Шона Дайча еще не сыграли ни одного матча после рестарта. Игра против Сити станет первой для них с момента возобновления. В какой форме "бордовые" – увидим непосредственно в понедельник вечером.
По версии букмекеров, фаворитом встречи являются "горожане". В целом, никого не удивишь таким прогнозом. Напомним, что матч первого круга завершился победой Манчестер Сити – 4:1.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: … — Барнс
Под вопросом: Гарсия – Вуд, Гудмундссон
Интересные факты:
Манчестер Сити выиграл 29 из последних 34 домашних встреч в Премьер-лиге.
"Горожане" забивают как минимум четыре гола в последних трех домашних встречах против Бернли во всех турнирах.
Манчестер Сити выиграл 8 из последних 9 игр против Бернли во всех турнирах.
"Горожане" забивают минимум два гола в последних шести домашних играх в АПЛ.
В последних семи встречах в АПЛ Бернли не проигрывал.
прогноз 2:1