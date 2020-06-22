Англия

"Ириски" — любимый соперник немецкого специалиста, если учитывать результаты матчей.

Эвертон и Ливерпуль не выявили сильнейшего в мерсисайдском дерби (0:0), которое прошло в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.

Несмотря на то, что "красным" не удалось добыть победу, будучи заведомо фаворитами, их главный тренер Юрген Клопп сумел установить индивидуальное достижение.

Дело в том, что немецкий специалист провел против Эвертона больше матчей во всех соревнованиях без поражений (11), чем против любого другого соперника за всю свою тренерскую карьеру.

На данный момент рекорд Юргена Клоппа против "ирисок" составляет семь побед и четыре ничейных результата.

Представляем вашему вниманию обзор поединка Эвертон — Ливерпуль.