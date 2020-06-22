Англия

Наставник Эвертона высказался о ничьей в матче с Ливерпулем.

Эвертон и Ливерпуль не выявили сильнейшего в мерсисайдском дерби (0:0), которое прошло в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти прокомментировал результат этой встречи.

"Честно говоря, мы были действительно близки к победе над Ливерпулем, но это была сложная игра. Мы были сосредоточены, часто рисковали. У нас были возможности забить в конце матча".

"Ливерпуль провел хорошую встречу. Они много владели мячом, но в обороне мы были действительно хороши".

"Что касается атак, то мы старались развивать их от обороны. Соперник очень высоко прессинговал, и было сложно найти решение в данной ситуации, поэтому мы решили использовать более длинные передачи", — приводит слова Анчелотти BBC.

Представляем вашему вниманию обзор поединка Эвертон — Ливерпуль.