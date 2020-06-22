Англия

Главный тренер Челси — о полузащитнике своей команды Кристиане Пулишича.

Американский вингер помог Челси обыграть Астон Виллу, выйдя на замену и забив гол.

"Кристиан хорошо тренируется, и я вижу, как голоден он после длительного периода вне игры из-за травмы. Его способность врываться в штрафную очень важна, о чем я говорил с ним на протяжении всего сезона".

"Именно в этом разница между очень хорошим атакующим фланговым игроком и игроком воистину топ-уровня, который врывается в штрафную и забивает с пределов вратарской. Кристиан способен на это, поэтому я доволен тем, какое влияние он оказал после выхода на замену".

"Несомненно, он будет выходить и в основе, а не только на замену. Я считаю, что Кристиан будет важным игроком для нас, и не только в концовке этого сезона, но и в будущем", — приводит слова Фрэнка Лампарда Sky Sports.

После 30 сыгранных матчей Челси занимает четвертую строчку в АПЛ, имея в активе 51 пункт.