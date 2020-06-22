Англия

Главный тренер Эвертона пока что не выступал с комментариями по этому поводу.

Прокуратура Мадрида утверждает, что итальянский тренер Карло Анчелотти уклонился от уплаты налогов общей суммой в 1 млн евро в сезоне-2014/15, сообщает ВВС.

В заявлении прокуратуры говорится, что Карло "намеренно избегал налоговых обязательств перед казной, не имея тому каких-либо оправданий".

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Анчелотти тренировал Реал с 2013 по 2015 год. Он выиграл с командой Кубок Испании, Лигу чемпионов (в долгожданный десятый раз в истории клуба – Дессиму), а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В 2019 году итальянец посреди сезона возглавил Эвертон. В первом матче после возобновления АПЛ команда сыграла вничью с Ливерпулем – 0:0. Следующий матч "ириски" проведут против Норвича 24 июня.