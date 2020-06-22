Англия

Защитник "ирисок" недоволен, что команда сыграла лишь вничью с принципиальным соперником.

В 30-м туре Премьер-лиги Ливерпуль лишь в третий раз в нынешнем сезоне потерял очки в чемпионате – "красные" разошлись миром с Эвертоном (0:0). Несмотря на это, защитник "синих" Майкл Кин недоволен.

"Вы могли подумать, что мы согласились бы на ничью, если бы нам сказали об этом перед началом матча – но мы расстроены, что не победили Ливерпуль", — цитирует Кина официальный сайт клуба.

"Я знаю, что они много владели мячом, но наша работоспособность и физическая готовность были нереальными. Учитывая, что это первая игра за три месяца, наша готовность была первоклассной. И мы имели лучшие моменты. Не помню, чтобы у Ливерпуля были стопроцентные моменты, а у нас были два хороших".

В следующем туре Эвертон сыграет против Норвича. Игра состоится 24 июня.