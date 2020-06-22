Англия

Дублер Джордана Пикфорда не покинет клуб в конце июня.

Голкипер Эвертона Маартен Стекеленбург подписал новый краткосрочный контракт с клубом до конца сезона-2019/20, сообщил официальный сайт "ирисок".

После окончания Премьер-лиги Стекеленбург вернется в Амстердам – с 1 августа он станет игроком Аякса.

Стекеленбург, которому осенью исполнится 38 лет, выступает за Эвертон с 2016 года. Он перешел из Фулхэма и сыграл 26 матчей за клуб во всех турнирах.

Также Маартен провел 58 матчей за сборную Нидерландов, с которой выиграл серебро чемпионата мира в 2010 году.