Дублер Джордана Пикфорда не покинет клуб в конце июня.
Маартен Стекеленбург, Getty Images
22 июня 2020, 20:47
Голкипер Эвертона Маартен Стекеленбург подписал новый краткосрочный контракт с клубом до конца сезона-2019/20, сообщил официальный сайт "ирисок".
После окончания Премьер-лиги Стекеленбург вернется в Амстердам – с 1 августа он станет игроком Аякса.
Стекеленбург, которому осенью исполнится 38 лет, выступает за Эвертон с 2016 года. Он перешел из Фулхэма и сыграл 26 матчей за клуб во всех турнирах.
Также Маартен провел 58 матчей за сборную Нидерландов, с которой выиграл серебро чемпионата мира в 2010 году.