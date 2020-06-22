Англия

Португалец высказался о наболевших вопросах.

Крайний полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва высказал свое мнение о бане команды в Лиге чемпионов и о борьбе игроков за индивидуальные награды в сезоне.

"Кевин де Брюйне должен был выиграть награду лучшему игроку АПЛ два года назад — он был явно лучшим игроком в лиге в том сезоне. Это честный процесс, но я не могу понять, почему игроки Сити не получают признания, которого они заслуживают".

"Конечно, то, что происходит с УЕФА, является важным вопросом. Никто не знает, что произойдет, поэтому мы должны думать только о том, что мы можем контролировать сейчас. Что мы можем контролировать, так это играть в турнире наилучшим образом. Мы должны приложить все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов", — сказал Силва The Telegraph.

Ранее менеджер команды Пеп Гвардиола заявил, что вингер Лерой Сане хочет покинуть команду.