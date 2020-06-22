Англия

Вратарь намерен вытеснить Де Хеа с основы.

Голкипер Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон, который проводит сезон в аренде в Шеффилд Юнайтед, готов продлить контракт с родным клубом, утверждает Manchester Evening News.

По данным источника, вратарь все же имеет условия к клубу, намереваясь получить гарантию места в основе в случае продления соглашения.

В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 31 поединок в составе "клинков", пропустив 27 голов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Юнайтед позволит голкиперу остаться в Шеффилде и после завершения арендного срока.