Вратарь намерен вытеснить Де Хеа с основы.
Дин Хендерсон, getty images
22 июня 2020, 21:27
Голкипер Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон, который проводит сезон в аренде в Шеффилд Юнайтед, готов продлить контракт с родным клубом, утверждает Manchester Evening News.
По данным источника, вратарь все же имеет условия к клубу, намереваясь получить гарантию места в основе в случае продления соглашения.
В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 31 поединок в составе "клинков", пропустив 27 голов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Юнайтед позволит голкиперу остаться в Шеффилде и после завершения арендного срока.