"Горожане" отгрузили в ворота команды Шона Дайча пять безответных мячей (5:0).
манчестер сити разгромил бернли, getty images
22 июня 2020, 23:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Манчестер Сити — Бернли 5:0
Голы: Фоден, 22, 63, Марез, 43, 45+3 (с пенальти), Д. Силва, 51
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо (Ляпорт, 61), Отаменди, Зинченко — Фоден (Сане, 79), Родри, Д. Силва — Марез (Де Брюйне, 61), Агуэро (Габриэль Жезус, 45+3), Б. Силва
Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил — Родригес (Питерс, 60), Выдра (Томпсон, 88)
Предупреждения: Канселу — Браунхилл