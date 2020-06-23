Англия

Аргентинский форвард вынужденно покинул поле в конце первого тайма матча с Бернли.

Манчестер Сити нанес сокрушительное поражение Бернли в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги (5:0), однако этот матч не обошелся для "горожан" без неприятных инцидентов.

В компенсированное к первому тайму время защитник гостей Бен Ми нарушил правила на форварде Манчестер Сити Серхио Агуэро в своей штрафной площади, после чего арбитр встречи указал на "точку".

Рияд Марез успешно реализовал пенальти, однако сам Агуэро во время столкновения получил травму и не смог продолжить игру. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола рассказал о самочувствии своего подопечного.

"У Серхио что-то с коленом. Во вторник мы узнаем больше о степени серьезности его травмы. В прошлом месяце он испытывал боли в колене. Посмотрим. Я не врач, но повреждение Агуэро выглядит не очень хорошо", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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