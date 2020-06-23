Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Премьер-лиги.

Тоттенхэм и Вест Хэм встретятся в рамках 31-го тура Премьер-лиги. Аналитики компании Parimatch считают, что у команды Жозе Моуриньо шансы на победу выше.

Вероятность успеха "шпор" оценили коэффициентом 1,68. Ничью оценили в 4, а коэффициент на победу Вест Хэма в Parimatch равен 5,2.

Вы можете ознакомиться с превью матча от Football.ua. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, которая начнется сегодня в 22:15.