Норвежский специалист полностью доволен своим вратарем.
Давид Де Хеа, Getty Images
23 июня 2020, 14:48
Голкипера Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа зачастую называли лучшим вратарем в мире, однако последние пару сезонов в адрес испанца было много критики. С ней не согласен главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.
"Давид – лучший вратарь в мире. Он пропустил только два гола в последних семи матчах за нас", — цитирует Солскьяера официальный аккаунт МЮ в Твиттере.
"Де Хеа по-прежнему делает сейвы, которые приносят нам победы. Он постоянно тяжело работает на тренировках и силен психологически. Я очень доволен его работой".
В нынешнем сезоне 29-летний Де Хеа провел 33 матча за Юнайтед во всех турнирах, пропустив 34 гола. В 10 поединках он отстоял на ноль.
Следующую игру МЮ проведет против Шеффилд Юнайтед 24 июня.