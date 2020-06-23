Англия

Норвежский специалист полностью доволен своим вратарем.

Голкипера Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа зачастую называли лучшим вратарем в мире, однако последние пару сезонов в адрес испанца было много критики. С ней не согласен главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.

"Давид – лучший вратарь в мире. Он пропустил только два гола в последних семи матчах за нас", — цитирует Солскьяера официальный аккаунт МЮ в Твиттере.

"Де Хеа по-прежнему делает сейвы, которые приносят нам победы. Он постоянно тяжело работает на тренировках и силен психологически. Я очень доволен его работой".

В нынешнем сезоне 29-летний Де Хеа провел 33 матча за Юнайтед во всех турнирах, пропустив 34 гола. В 10 поединках он отстоял на ноль.

Следующую игру МЮ проведет против Шеффилд Юнайтед 24 июня.