Англия

Стала известна кадровая ситуация "красных" перед следующим поединком.

Юрген Клопп не сможет рассчитывать на Джеймса Милнера и Жоэля Матипа в поединке против Кристал Пэлас, но Мохамед Салах и Энди Робертсон могут сыграть.

"Салах тренировался вчера совершенно нормально, сегодня должно быть также, я думаю, он будет готов. Состава вам придется подождать до завтра. То же самое с Роббо. Вчера он тренировался совершенно нормально.

Милнер и Матип не будут доступны на завтра. Мы должны точно выяснить, сколько времени займет их восстановление, но завтра они не сыграют", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что матч Ливерпуль — Кристал Пэлас запланирован на среду, 24 июня. Начало поединка - в 22:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.