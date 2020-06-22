Полузащитник Барселоны может продолжить карьеру в составе мерсисайдской команды.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
22 июня 2020, 15:45
Ливерпуль активизировал интерес к Усману Дембеле, сообщает Sport Witness со ссылкой на Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб готов избавиться от 23-летнего футболиста за 50-60 миллионов евро.
У француза завершается соглашение через два года, а также его неуверенная игра склоняет Барселону к продаже футболиста уже этим летом.
В частности, на данный этапе наибольшую заинтересованность проявил Ливерпуль.
Ранее сообщалось, что Дембеле хочет присоединиться к Ювентусу.