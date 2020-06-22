Испания

Полузащитник Барселоны может продолжить карьеру в составе мерсисайдской команды.

Ливерпуль активизировал интерес к Усману Дембеле, сообщает Sport Witness со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб готов избавиться от 23-летнего футболиста за 50-60 миллионов евро.

У француза завершается соглашение через два года, а также его неуверенная игра склоняет Барселону к продаже футболиста уже этим летом.

В частности, на данный этапе наибольшую заинтересованность проявил Ливерпуль.

Ранее сообщалось, что Дембеле хочет присоединиться к Ювентусу.