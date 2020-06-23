Голкипер "канониров" пропустит несколько недель, а не месяцев.
Бернд Лено, ФК Арсенал
23 июня 2020, 20:59
Голкипер Арсенала Бернд Лено избежал серьезной травмы, сообщил официальный сайт лондонской команды.
У игрока умеренное растяжение связок, которое он получил в игре против Брайтона в 30-м туре АПЛ, после столкновения с форвардом соперника Нилом Мопе.
Ожидается, что немец пропустит четыре-шесть недель, после чего сможет вернуться к полноценным тренировкам.
В текущем сезоне Лено провел 30 матчей в АПЛ: на его счету 6 "сухих" поединков.