Лондонцы ищут замену основному голкиперу.
Нето, getty images
24 июня 2020, 08:46
Руководство Арсенала намерено в будущее трансферное окно арендовать запасного голкипера Барселоны Нето, утверждает Sport.es.
По данным источника, "канониры" видят в футболисте "блаугранас" временную замену Бернду Лено, который из-за травмы может пропустить до шести месяцев.
В текущем сезоне Нето провел за "сине-гранатовых" всего 4 поединка, в которых он пропустил 7 голов.
Отмечается, что Барселона не против избавиться от вратаря, и хочет продать его на полноценной основе. Сообщалось, что в услуга Нето заинтересованы многие клубы.