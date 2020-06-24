Англия

Лондонцы ищут замену основному голкиперу.

Руководство Арсенала намерено в будущее трансферное окно арендовать запасного голкипера Барселоны Нето, утверждает Sport.es.

По данным источника, "канониры" видят в футболисте "блаугранас" временную замену Бернду Лено, который из-за травмы может пропустить до шести месяцев.

В текущем сезоне Нето провел за "сине-гранатовых" всего 4 поединка, в которых он пропустил 7 голов.

Отмечается, что Барселона не против избавиться от вратаря, и хочет продать его на полноценной основе. Сообщалось, что в услуга Нето заинтересованы многие клубы.