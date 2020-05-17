Испания

Голкипер, вероятно, покинет Барселону в скором времени.

Голкипер Барселоны Нето близок к тому, чтобы покинуть стан каталонской команды после первого же сезона, сообщает Express.

По данным источника, в услугах бразильского футболиста заинтересованы ряд клубов, среди которых Челси, Арсенал, Севилья и Аякс.

Отмечается, что и "блаугранас" не против продать вратаря, чтобы пополнить трансферный бюджет. Сумма потенциальной сделки оценивается в 20-25 миллионов евро.

В текущем сезоне Нето провел за "сине-гранатовых" всего 4 поединка, в которых он пропустил 7 голов.

Ранее сообщалось, что сам Нето предпочитает вернуться в Валенсию, за которую он выступал до переезда в Барселону.