В матче 31-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед примет на своем поле Шеффилд Юнайтед. Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в старте Погба, Гринвуду и Матичу.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль

Запасные: Ромеро, Байи, Уильямс, Перейра, Фред, Джеймс, Мактоминей, Мата, Игало

Шеффилд Юнайтед: Мур — Башем, Ягелка, Робинсон -Болдок, Ландстрем, Флек, Норвуд, Стивенс — Макголдрик, Муссе

Запасные: Веррипс, Фримэн, Осборн, Родвелл, Берге, Фримен, Шарп, Живкович, Макберни

Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция