Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок АПЛ.
Мэйсон Гринвуд, фото getty images
24 июня 2020, 19:29
В матче 31-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед примет на своем поле Шеффилд Юнайтед. Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в старте Погба, Гринвуду и Матичу.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль
Запасные: Ромеро, Байи, Уильямс, Перейра, Фред, Джеймс, Мактоминей, Мата, Игало
Шеффилд Юнайтед: Мур — Башем, Ягелка, Робинсон -Болдок, Ландстрем, Флек, Норвуд, Стивенс — Макголдрик, Муссе
Запасные: Веррипс, Фримэн, Осборн, Родвелл, Берге, Фримен, Шарп, Живкович, Макберни
Начало матча запланировано на 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция