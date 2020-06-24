Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Ловрен, Уильямс, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Эллиотт, Минамино, Ориги.

Кристал Пэлас: Хеннесси — Уорд, Кэхилл, Сако, ван Анхольт — Маккарти — Таунсенд, Макартур, Куяте, Заа — Айю.

Запасные: Хендерсон, Данн, Таварес, Митчелл, Миливойевич, Майер, Ридевалд, Койтча.

Матч Ливерпуль — Кристал Пэлас начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.