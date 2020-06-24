Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед не стал использовать три паузы.

Оле-Гуннар Солскьяер решился на необычный тактический ход в игре против Шеффилд Юнайтед – он заменил пятерых футболистов за один раз.

На 80-й минуте встречи Андреас Перейра, Одион Игало, недавно продливший контракт Скотт Мактоминей, Дэниел Джеймс и Хуан Мата вышли на поле вместо Поля Погба, Антони Мартиаля, Бруно Фернандеша, Маркуса Рашфорда и Мейсона Гринвуда.

Подобная смелость Солскьяера может объясняться тем, что на тот момент манчестерский Юнайтед обыгрывал шеффилдцев со счетом 3:0 благодаря хет-трику Антони Мартиаля.

Матч так и закончился победой "красных дьяволов" 3:0. Они делят пятое место с Вулверхэмптоном, опережая "волков" по дополнительным показателям. Напомним, эта строчка даст право сыграть в Лиге чемпионов, если дисквалификация Манчестер Сити из этого турнира останется в силе.

В следующем туре МЮ сыграет против Брайтона 30 июня, но перед этим "красных дьяволов" ожидает встреча с Норвичем в четвертьфинале Кубка Англии 27 июня.