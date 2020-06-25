Англия

Немецкий наставник прокомментировал успех команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о победе над Кристал Пэлас (4:0) в матче 31-го тура АПЛ.

"Представьте, если бы на стадионе присутствовали болельщики, которые могли бы наблюдать за игрой вживую. Не думаю, что игра могла пройти лучше, потому что парни играли так, словно стадион был забитым.

Атмосфера на поле была великолепной. Это лучшая контрпрессингующая игра, которую я когда-либо видел.

Парни находятся в хорошей форме и в хорошем настроении. Нам было важно показать, что мы еще здесь и не хотим откладывать наши задачи", – приводит слова Клоппа BBC.