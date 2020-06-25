Защитник отправится на поиски новой команды.
Натаниэль Клайн, фото Ливерпуль
25 июня 2020, 17:47
Официальный сайт Ливерпуля сообщает, что крайний защитник команды Натаниэль Клайн покинет команду в конце текущего месяца.
Отметим, что мерсисайдцы не воспользовались правом продлить действующее соглашение игрока до конца нынешнего сезона, решив отпустить его досрочно.
Клайн перешел в Ливерпуль из Саутгэмптона в 2015 году, проведя за этот период 104 поединка, забив два гола и отдав пять результативных передач во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что клуб в межсезонье также покинет защитник Деян Ловрен, которым интересуется Рома.