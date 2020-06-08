Римский клуб намерен усилить позицию центрального защитника.
ДЕЯН ЛОВРЕН, GETTY IMAGES
08 июня 2020, 10:35
Рома проявляет интерес к Деяну Ловрену из Ливерпуля, сообщает сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, римский клуб попытается заполучить 30-летнего хорвата, если сорвется переход Криса Смоллинга на полноценной основе.
Напомним, что англичанин находится в Роме на правах аренды. Манчестер Юнайтед готов продать англичанина.
Отметим, что переход Ловрена может обойтись "волкам" в пять миллионов евро.