Англия

"Орлы" безвольно уступили "красным" на Энфилде.

Вчера, 24-го июня, Кристал Пэлас на выезде проиграл Ливерпулю, пропустив от соперника четыре безответных гола.

Примечательно, что футболисты "орлов" даже ни разу не коснулись мяча в штрафной площади команды "красных" — впервые в истории АПЛ, установив тем самым своеобразный антирекорд турнира.

Ранее победу над лондонским коллективом прокомментировал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который остался доволен игрой.

Вашему вниманию видеообзор матча между Ливерпулем и Кристал Пэлас.