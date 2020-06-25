"Орлы" безвольно уступили "красным" на Энфилде.
Игроки Пэлас, getty images
25 июня 2020, 20:50
Вчера, 24-го июня, Кристал Пэлас на выезде проиграл Ливерпулю, пропустив от соперника четыре безответных гола.
Примечательно, что футболисты "орлов" даже ни разу не коснулись мяча в штрафной площади команды "красных" — впервые в истории АПЛ, установив тем самым своеобразный антирекорд турнира.
Ранее победу над лондонским коллективом прокомментировал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который остался доволен игрой.
Вашему вниманию видеообзор матча между Ливерпулем и Кристал Пэлас.