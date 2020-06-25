Англия

Защитник может воссоединиться с Тимо Вернером.

Челси всерьез думает над тем, чтобы побороться за центрального защитника Лейпцига Дайота Упамекано, сообщает The Athletic.

По данным источника, основным претендентом на французского футболиста остается лондонский Арсенал, но переговоры сторон несколько затруднились.

В нынешнем сезоне защитник провел 30 поединков во всех турнирах, сделав одну результативную передачу и получив восемь желтых карточек.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что "канониры" имеют договоренность с Лейпцигом, сам игрок не давал своего согласия на трансфер.