Будущее французского центрбека остается под вопросом.
Дайот Упамекано, Getty Images
17 июня 2020, 06:24
Известное итальянское издание Tuttosport несколько дней назад сообщило, что Арсенал лидирует в гонке за центральным защитником Лейпцига Дайотом Упамекано, а сам футболист согласился перебраться на Эмирейтс Стэдиум.
Однако, как утверждает авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк, данная информация является неправдой, поэтому дальнейшее будущее 21-летнего француза на данном этапе остается под большим вопросом.
Потенциальный трансфер Дайота Упамекано оценивается примерно в 45 миллионов евро, несмотря на истекающий контракт в 2021 году. Сообщалось, что француз уйдет из Лейпцига летом, если не продлит соглашение.
В услугах Упамекано заинтересовано множество европейских клубов, среди которых Арсенал, мадридский Реал, Бавария, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Милан.