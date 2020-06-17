Англия

Будущее французского центрбека остается под вопросом.

Известное итальянское издание Tuttosport несколько дней назад сообщило, что Арсенал лидирует в гонке за центральным защитником Лейпцига Дайотом Упамекано, а сам футболист согласился перебраться на Эмирейтс Стэдиум.

Однако, как утверждает авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк, данная информация является неправдой, поэтому дальнейшее будущее 21-летнего француза на данном этапе остается под большим вопросом.

Потенциальный трансфер Дайота Упамекано оценивается примерно в 45 миллионов евро, несмотря на истекающий контракт в 2021 году. Сообщалось, что француз уйдет из Лейпцига летом, если не продлит соглашение.

В услугах Упамекано заинтересовано множество европейских клубов, среди которых Арсенал, мадридский Реал, Бавария, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Милан.